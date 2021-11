’24-uurs economie doet gezinsbedrijf de das om’ Facebook

SPELLE 21 november 2021, 15:00

Marlies Feenstra en haar man Hilfred besloten vorig jaar niet langer mee te gaan in de ratrace die de binnenvaart volgens hen steeds meer in zijn greep krijgt. Ruimte voor het gezin vinden ze even belangrijk als een gezond binnenvaartbedrijf.

(Loek Mulder)