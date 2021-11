[UPDATE] EBR Marine na drie jaar weer failliet Facebook

Twitter

Email LAGE ZWALUWE 10 november 2021, 15:56

EBR Marine Constructions in Lage Zwaluwe is dinsdag 9 november failliet verklaard. Dat bevestigt het kantoor van advocaat Bart Louwerier in Breda.

1 / 1 Transport van een stuurhuis (Foto Facebook EBR) Transport van een stuurhuis (Foto Facebook EBR)

(Bart Oosterveld)