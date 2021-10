‘Wij hoeven nooit op vakantie’ Facebook

WERKENDAM 27 oktober 2021, 12:00

De Geja S is een ‘stevige klomp staal’, waar een Chinees casco niet tegenop kan. Dat is de stellige overtuiging van schipper Eggo Smid (41). Zijn schip liep in 1974 van de werf bij Slob in Sliedrecht. Hij vaart samen met echtgenote Daniëla (37) en vader Jan (75) vrijwel uitsluitend in Duitsland.

1 / 1 Vader Jan Smid geflankeerd door zoon Eggo en schoondochter Daniëla. (Foto Hannie Visser-Kieboom) Vader Jan Smid geflankeerd door zoon Eggo en schoondochter Daniëla. (Foto Hannie Visser-Kieboom)

(Hannie Visser-Kieboom)