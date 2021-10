13-jarige Jelle weet al dat hij schipper wil worden: ‘Het is een grote vakantie’ Facebook

Jelle Willemsen is pas 13 jaar oud, maar weet nu al zeker dat hij schipper-eigenaar wil worden in de binnenvaart. Hij zit nu in het tweede jaar van het Maritiem College in IJmuiden en kiest volgend jaar voor de richting binnenvaart.

‘In totaal ben ik vier jaar bezig met deze opleiding. Daarna ga ik een vervolgopleiding doen aan het Nova College. Dat wordt dan de schippersopleiding. Later wil ik dan mijn eigen, kleine binnenvaartschip hebben’, vertelt hij enthousiast.

