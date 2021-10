Lucia Luijten wordt secretaris-generaal CCR Facebook

Twitter

Email STRAATSBURG 08 oktober 2021, 15:00

De Centrale Commissie Rijnvaart (CCR) krijgt met ingang van 1 november een Nederlandse secretaris-generaal. Het is Lucia Luijten, tot dat moment hoofd van de afdeling Binnenvaart en Vaarwegen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en in 2015 en 2018-2019 tevens voorzitter van CESNI, het Europees comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart.

1 / 1 In haar nieuwe functie richt ze zich op technische, juridische, economische, sociale en ecologische aspecten in de binnenvaart. (Foto Ministerie van IenW) In haar nieuwe functie richt ze zich op technische, juridische, economische, sociale en ecologische aspecten in de binnenvaart. (Foto Ministerie van IenW)

Luijten volgt in Straatsburg de Belg Bruno Gorges op, wiens ambtstermijn eind oktober eindigt.

(Willem de Niet)