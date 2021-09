Schuttevaer Premium Veevoederfabrikant aan het Albertkanaal kiest voor binnenvaart in België Facebook

GROBBENDONK 03 september 2021, 20:00

De Nederlandse veevoederfabrikant Agrifirm stapt voor het vervoer van containers vanuit haar fabriek in het Belgische Grobbendonk over op de binnenvaart. Het gaat om zo’n 2.500 containers op jaarbasis die via de DLCT terminal aan het Albertkanaal van en naar Antwerpen verscheept zullen worden.