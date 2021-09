Schuttevaer Premium Stil en trillingvrij met Stage V-motor Facebook

Twitter

SLIEDRECHT 02 september 2021, 12:00

Schipper Kees Klink (64) heeft in het voorjaar een nieuwe Stage V-motor laten inbouwen in de Zuiderdiep. De oude Stork had 60 jaar dienst gedaan en om te voorkomen dat hij straks in sommige havens niet meer welkom zou zijn, koos hij samen met zijn zoon Sander (31) voor vergroening. Subsidie maakte de investering aantrekkelijk.