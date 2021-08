Schuttevaer Premium Binnenvaart grote troef fusiehaven North Sea Port Facebook

Twitter

Email GENT 31 augustus 2021, 20:00

Vlissingen, Terneuzen en Gent kijken vier jaar na de fusie tevreden achterom. De bundeling in North Sea Port met een havenbedrijf en gebied, heeft meer interesse van verladers gewekt. Ontsluiting via de binnenvaart speelt een belangrijke rol in de groeistrategie. Er liggen kansen als Europese binnenvaarthub voor containervervoer.