Waterstof in binnenvaart ontwikkelt met stapjes, geen sprongen

De introductie van waterstof brandstofcellen als aandrijving in de binnenvaart verloopt met stapjes, bepaald niet met sprongen. Het eerste schip, het containerschip msc Maas, een project van Future Proof Shipping (FPS), komt dit jaar in de vaart. In dit geval is sprake van een retrofit.