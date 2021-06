Binnenvaart Kennis : ‘Was vroeger alles beter? Facebook

We hebben er allemaal mee te maken, we worden ouder. En naarmate we ouder worden hebben we een berg levenservaring opgedaan.

Menigeen kan de tijd herinneren dat hij jong was, we konden de hele wereld aan en wisten alles, toch?

In de scheepvaart is het natuurlijk niet anders, misschien nog wel heel anders dan aan land, je zit tenslotte dagen op elkaars lip.

1 / 1 Links de duwbakken van Granaria en rechts de actievoerende binnenvaartschippers. Foto: Rob Croes, Nationaal Archief/Anefo Links de duwbakken van Granaria en rechts de actievoerende binnenvaartschippers. Foto: Rob Croes, Nationaal Archief/Anefo

Je ging als matroosje aan boord van een schip en er was, buiten werken om, niet veel te doen. De ontspanning die je had was een spelletje kaart spelen of wat lezen. Je kocht op de sluizen een krant, en als je geluk had wat lectuur.

Als er al een televisie aan boord was dan had je geluk dat je beeld had als je stil lag, veel verder dan Nederland 1, 2 en 3 kwam je niet. Je moest buiten met een antenne draaien en van binnen riep de schipper dan vaak geïrriteerd neeeeeheeeeee andere kant op.

Aan boord had je een dieselkachel, je moest zorgen dat de dagtank vol was, voor het slapen gaan de tank nog even vol maken, vergat je het dan werd je de volgende ochtend wakker in de kou. Nee een kachel op stroom had je niet en al zeker niet een afstandsbediening om de airco op kachel stand te zetten.

Warm water was ook niet vanzelfsprekend, ook daar had je die kachel voor nodig, want die verwarmde het water, een koude douche als je de tank dus niet had gevuld was het gevolg. Tijdens het varen kreeg je van de schipper de kans om zelf eens te varen, wat voelde je trots, jij die een schip bestuurde!

Vaak was de schipper ook streng, kreeg je een boekje om aantekeningen in te maken, schreef je op wat de schipper je leerde, deed je plaatselijke bekendheid op en leerde je zo de kneepjes van het vak.

Vele kunnen zich het ook nog wel herinneren, de radar met toeter, in het donker had je vaak een oranje scherm waar een streep rondjes draaide en je heel de tijd een gezoem hoorde. Had je de pech dat je in de mist voor dan kon je heel de dag voorovergebogen in een toeter kijken om wat te zien. Je was bij aankomst vaak bekaf, een daglichtradar bestond nog lang niet.

Word Perfect

Naarmate je ouder werd en meer ervaring kreeg kwamen er ook nieuwe technieken, computers deden hun intrede en je kon cursussen computertechniek gaan volgen, wie herinnert zich het nog, Windows 3.1 met een DOS besturing, Word Perfect en Excel waren in opkomst en je kon dat leren, je had wat te doen.

Een mobiele telefoon en Internet, nee dat was nog niet uitgevonden.

De tijd ging door en nieuwe technieken diende zich aan, er kwamen stuwprogramma’s voor containerschepen en tankmetingen voor tankschepen, dat was handig, je kon het zo uitprinten en afgeven.

Er kwam een ECDIS vaarkaart uit op de computer en je kon zien waar je voer, we maakte er maar al te graag gebruik van. Er werden over de marifoon plaatsen genoemd waar we nog nooit van hadden gehoord, maar ja het stond op het computerscherm.

We kregen mobiele telefoons en bijna iedereen wilde een Nokia, we konden bellen en sms’en en om de tijd te doden Snake, kon jij de langste slang maken?

En kijk nu, we doen alles met de mobiele telefoon, hij zit aan ons hand geplakt, we weten alles, we delen alles, we volgen iedereen op sociale media.

Nu zijn er door alle technieken veel zaken welke het de schipper makkelijker (kunnen) maken, we hebben gedetailleerde vaarkaarten, we hebben hoogtemeters welke ons waarschuwen voor lage bruggen, we hebben allerlei sensoren welke onze diepgang aangeven, 5000 televisiekanalen, alles is bijna online te vinden, wat hebben we het als schipper toch makkelijk.

Maar is het niet zo dat iedereen die roept “vroeger was alles beter” nu ook volop gebruik maakt van de nieuwe technieken?

www.binnenvaartkennis.nl (Ed Eichhorn)