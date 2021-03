[OPINIE] Simpele naleving vaarregels maakt verkeerspost Hollands Diep onnodig

Vindt dat u gelijk heeft, het lijkt wel of elke zich zelf respecterende Haven een Post wil hebben, zie Amsterdam, welke meerwaarde brengt een Verkeerspost daar, of is het zo moeilijk om de Westhaven uit te komen en de Zaan weer in te gaan, dit is Jaren goed gegaan.

Tussen Utrecht en Maarsen is ook een verkeerspost, als je het niet kan zien of er tegenverkeer aan komt, wacht je even, grotere eenheden kunnen daar al niet voorbijlopen daar het te smal is en teveel zuiging tijdens op en voorbijlopen.

Schellingwoude is naar mijn inziens ook een compleet overbodige Post.

Wil het hier wel opnemen voor sommige Loodsen ze zijn natuurlijk niet allemaal hetzelfde.

Voorts lees ik graag de columns van u, je bent nooit te oud om te leren.