Nederlandse accuspecialist Floattech veelgevraagd voor elektrische schepen

08 maart 2021, 17:30

Het Hoofddorpse bedrijf EST-Floattech zich tussen 2009 en nu opgewerkt tot de top-3 van bedrijven die accusystemen leveren voor hybride en 100% elektrisch aangedreven schepen. Op de lijst van projecten staan een politieboot in Estland, IJveren in Amsterdam, ferry’s in Gothenburg en Kiel, het containerbinnenvaartschip Sendo Liner en het kraanschip Stormvogel. Maar ook vissersschepen zoals de Spes Nova voor De Boer op Urk. En in Noorwegen varen een trawler en werkschepen van viskwekerijen op Nederlandse accu’s.