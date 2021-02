Schuttevaer Premium Heuvelman neemt hybride kraanschip Stormvogel in de vaart Facebook

Twitter

Email GODORF 18 februari 2021, 09:00

Het hybride kraanschip Stormvogel van Oeverwerken BV in Krimpen aan den IJssel is voorlopig een van de modernste kraan- annex beunschepen van ons land. Die conclusie lijkt gerechtvaardigd bij het bekijken van de specificaties. We spreken schipper Rien Heuvelman, die met de nieuwe Stormvogel hijswerk uitvoert in de oliehaven van Godorft.