Column BLN-Schuttevaer: De winter van 2050…

Ja wij zullen zorgen dat het smelten van de poolkappen stopt. Droom lekker verder. Als Nederland zeker? Verdubbeling van de wereldbevolking, prognose voor Afrika verdubbeling volgende 20 jaar. Allemaal meer mobiliteit, extra auto’s. Iedereen in Europa wil op vakantie met het vliegtuig. Airco’s in de zomer, alles gebruikt energie. We kunnen met veel inspanningen de groei proberen te remmen, maar heb niet de illusie dat de veranderingen nog te stoppen zijn.