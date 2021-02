Schuttevaer Premium Lichte stijging trafiek Brusselse haven Facebook

Brussel 09 februari 2021, 09:00

Ondanks de Coronacrisis en de terugval in het internationale binnenvaartvervoer, is de goederenoverslag in de haven van Brussel in 2020 licht gestegen met 03% . Nederland blijft met een aandeel van bijna 57% de belangrijkste handelspartner van de haven, gevolgd door België (38%), Duitsland en Frankrijk.