Schuttevaer Premium Column BLN-Schuttevaer: Leren van de geschiedenis Facebook

Twitter

Email ZWIJNDRECHT 28 januari 2021, 10:00

We hebben net de wisseling naar een nieuw jaar achter de rug. Het jaar 2020 was nogal turbulent om zo te zeggen. Een wereldwijde pandemie, politieke veranderingen en dan nog wat natuurrampen. Wat heeft dat allemaal met ons persoonlijk gedaan? Op dit moment zitten we weer in een lockdown waarbij we behoorlijk beperkt zijn. Voor nogal wat mensen is dit zeer ingrijpend, denk aan ondernemers in de horeca en detailhandel, maar ook jonge mensen die naar school gaan of universiteit.