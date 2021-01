Patagonië kan Saoedi-Arabië voor hernieuwbare brandstof worden

De energiedichtheid van batterijen is volgens Rolls Royce en MTU veel te laag voor zware maritieme toepassingen. Rechts het verschil in gewicht tussen dieselolie en batterijen om 8 uur lang 2000 kW vermogen te leveren. Voor lichtere toepassingen en transport over kortere afstanden is het wel een goede optie, zeker wanneer in de toekomst CO2-neutrale Power-to-X brandstof nodig is. Links het verschil in efficiëntie tussen direct voor het laden van batterijen gebruikte windenergie en voor het maken van synthetische brandstof gebruikte windenergie. (Illustratie Rolls Royce en MTU)