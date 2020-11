Schuttevaer Premium Geen negatieve coronatest meer nodig voor binnenvaart Baden-Württemberg Facebook

In Baden-Württemberg hoeven binnenvaartschippers die meer dan 72 uur in een risicogebied, zoals Nederland zijn geweest, geen negatieve coronatest meer te overleggen. Ook is de tien dagen quarantaine van de baan.

