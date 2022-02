‘Binnenvaartarchivaris’ Harry de Groot overleden Facebook

Twitter

25 februari 2022, 13:00

Binnenvaartkenner Harry de Groot is woensdagmorgen 23 februari overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. Hij werd 70 jaar. De Groot publiceerde een reeks boeken over het verleden van de binnenvaart, beschikte over een groot fotoarchief en was een drijvende kracht achter de Facebook-groep ‘Binnenvaartfoto’s uit het verleden’.

1 / 1 ‘Binnenvaartarchivaris’ Harry de Groot. (Foto Gijs van Hesteren) ‘Binnenvaartarchivaris’ Harry de Groot. (Foto Gijs van Hesteren)

(Dirk van der Meulen)