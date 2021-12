Oude schipperij spreekt in ‘De stem van het water’ Facebook

‘Het was op een stille zaterdagmorgen in november 1974. In de ochtendnevel lag Gasselternijveen er wat verscholen bij. Maar wat ik later die dag van de vitale 80’plusser Geert van der Veen te horen kreeg, zou me niet meer verlaten. Ik kwam in een storm terecht.’

Journalist en schrijver Hylke Speerstra (1936) was van 1971 tot 1986 hoofdredacteur van Weekblad Schuttevaer. Hij vervolgde zijn carrière in de journalistiek bij het Agrarisch Dagblad en later de Leeuwarder Courant. Behalve schippersverhalen publiceerde Speerstra enkele tientallen Friestalige verhalenbundels en romans op basis van 'oral history'. Zijn werk werd met regelmaat in het Nederlands en het Engels vertaald. Zijn laatste roman 'Testamint fan de siel' verscheen afgelopen voorjaar.

(Dirk van der Meulen)