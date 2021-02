Schuttevaer Premium Documentaire maakt drieluik over kaaisjouwers compleet Facebook

NIJMEGEN 04 februari 2021, 15:00

Na het boek en het standbeeld op de Nijmeegse Waalkade, is binnenkort ook een documentaire over de Nijmeegse kaaisjouwers te zien. Voor initiatiefnemer Frank Antonie van Alphen is hiermee zijn drieluik over deze hardwerkende en vaak vergeten arbeiders voltooid.