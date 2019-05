Vanaf nu tot en met de laatste beursdag van Maritime Industry 2019 - 7, 8 en 9 mei in Gorinchem - is de website Schuttevaer.nl volledig vrij toegankelijk voor iedereen. Naast een gratis krant op de beurs, wordt online de kennismaking compleet!

Op de vakbeurs Maritime Industry in Gorinchem loop je drie dagen gratis naar binnen. Voor de nieuwste technische ontwikkelingen en wetenswaardigheden op het gebied van binnenvaart. Geniet van de gastvrijheid op de beurs en neem een gratis Schuttevaer mee.

Voor de thuisblijvers zetten we tijdens de beursdagen alle pagina's van Schuttevaer.nl open, dus ook de berichten die normaal alleen leesbaar zijn voor abonnees. Een hele maand lang Schuttevaer online gratis proberen kan natuurlijk ook...

In de nacht van zondag op maandag 6 mei is de website Schuttevaer enige uren ‘uit de lucht’. We verhuizen de server en zetten alle meer dan 26.000 (!) nieuws- en achtergrondartikelen over op een nieuw systeem. (DvdM)