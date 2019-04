Schuttevaer Premium Zware schade na aanvaring zeeschepen bij Sluiskil Facebook

SLUISKIL 30 april 2019, 10:20

Het zeeschip Klara van Hansa Shipping is in de nacht van maandag op dinsdag 30 april op het Kanaal van Gent naar Terneuzen zwaar beschadigd bij een aanvaring door de bulkcarrier Posidana. Er is niemand gewond geraakt.