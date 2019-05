Schuttevaer Premium En dat is drie: riviercruiseschip Gretha van Holland verspeelt stuurhut Facebook

Twitter

Email SCHWERIN (D) [UPDATE] 4 mei 2019, 13:00

Het Nederlandse riviercruiseschip Gretha van Holland, dat afgelopen weekend al twee keer in de problemen kwam tijdens een tour in het oosten van Duitsland, heeft vrijdagavond 3 mei bij het uitvaren van de hefsluis van Parchim haar hefbare stuurhut eraf gevaren.

De Gretha van Holland aan de grond op de Elde, een riviertje in Mecklenburg-Vorpommern. (Foto WSP)

Het fietsvakantieschip voer vrijdag zonder passagiers, met toestemming een van het Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, over de vaarweg Müritz-Elde richting Waren. Rond 18:20 uur klapte de niet tijdig omlaag gebrachte hydraulische stuurhut tegen de geopende hefdeur van de sluis. Volgens de waterpolitie in Schwerin werd het stuurhuis daarbij afgerukt. De bemanning bleef ongedeerd, de schade wordt geschat op ‘meerdere duizenden euro’s’. De sluis Parchim werd na de aanvaring voor de scheepvaart gestremd. De Wasserschutzpolizei stelt een onderzoek in naar de toedracht.

Op 27 april rond 16.00 uur raakte het schip tijdens een manoeuvre met het achterschip een spreekpost van de WSV bij de Rehberger Hubbrücke in Grabow. Niemand raakte gewond maar de spreekpost en een peilschaal raakten beschadigd. Het schip zelf liep lichte schade op en kreeg van de Wasserschutzpolizei na inspectie toestemming verder te varen.





DvdM) De volgende dag tegen 10.00 uur was het opnieuw raak. Een paar kilometer verderop liep de Gretha van Holland muurvast aan de grond. Omdat er geen beweging in te krijgen was, besloten de autoriteiten het kanaalpeil op te stuwen. Beambten van de Wasserschutzpolizei gingen vervolgens aan boord om de bemanning te helpen met het losvaren. Uiteindelijk lukte dat 4,5 uur na de vastvaring en kon de stremming worden opgeheven. Het schip kreeg een vaarverbod. De schipper werd getest op gebruik van alcohol en drugs, maar hij bleek niets genuttigd te hebben. De politie doet verder onderzoek. ( BO