RÜDESHEIM 28 april 2019, 13:43

Zo’n 20 kuub gasolie is zaterdag 27 april uit de riviercruiseschip in de Rijn gelopen. Volgens de politie is de brandstof ‘s avonds laat bij het afmeren door nog onbekende oorzaak een tank lekgeraakt.