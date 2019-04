Een zwarte Volkswagen is zaterdagmiddag 20 april rond vijf uur tussen de schepen het water van de haven op Urk ingerold. Vanwege het mooie weer waren veel mensen in de haven getuige van het ongeluk en de spectaculaire berging.

Het kraanschip  Diablo  bood uitkomst voor de berging. De bemanning takelde de auto uit het water getakeld en op de kant op een autoambulance. Volgens de Havendienst stond de personenauto geparkeerd op de Oosthavenkade toen die plots de helling af reed en volledig kopje onder ging. Een geluk bij een ongeluk: er zat niemand in. De eigenaar, die vermoedelijk was vergeten de auto op de handrem te zetten, kwam later de schade bekijken. Die lijkt total loss. ( GP