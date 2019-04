Schuttevaer Premium Zeilbootje omgeslagen, scheepvaart Schelde-Rijn stilgelegd Facebook

Twitter

Email THOLEN 20 april 2019, 21:08

In het Schelde-Rijnkanaal is zaterdagavond ter hoogte Tholen een open zeilbootje omgeslagen. De twee opvarenden konden op eigen kracht de kant bereiken. Het scheepvaartverkeer was enige tijd gestremd.