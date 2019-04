Schuttevaer Premium Binnenvaarttanker zonder juiste voertaal stilgelegd Facebook

VLISSINGEN 14 april 2019, 21:33

De politie heeft zondagmorgen 14 april tijdens surveillance in de Sloehaven in Vlissingen met de P86 een binnenvaarttanker stilgelegd. Niemand aan boord sprak voldoende Nederlands of Engels.