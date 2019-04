Schuttevaer Premium Werknemers Svitzer in actie voor ‘rechtvaardig loon’ Facebook

Werknemers op zes boten van sleepbedrijf Svitzer Euromed (Svitzer) in Amsterdam en één in Rotterdam hebben zaterdag 6 april om 14.00 uur voor drie uur het werk stilgelegd. Aanleiding is dat Svitzer het ultimatum dat vakbonden FNV Havens en Nautilus International stelden gisterenmiddag liet verlopen.