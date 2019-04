Schuttevaer Premium Gewonden bij aanvaring cruiseschip en tanker bij Terneuzen Facebook

TERNEUZEN 1 april 2019, 08:08

Het Zwitserse riviercruiseschip Viking Idun is in de nacht van zondag op maandag 1 april in aanvaring gekomen met een tanker op de Westerschelde ter hoogte van Terneuzen. Daarbij raakten enkele passagiers gewond.