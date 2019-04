Het kan nog: maak hier uw Schuttevaer Motorenquiz 2019 Facebook

Maak kans op eeuwige roem en win de felbegeerde Schuttevaer SHVP Wisseltrofee.

Voor het eerst kunt u de roemruchte Schuttevaer Motorenquiz snel en eenvoudig online invullen. Klik hier en beantwoord de 25 meerkeuzevragen. De inzending sluit 23 april, de winnaar wordt 3 mei bekendgemaakt. De feestelijke prijsuitreiking is in het bijzondere museum vol werkende scheepsmotoren van de SHVP in Papendrecht. (PN)