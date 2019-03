Schuttevaer Premium Cruiseschip én vrachtschip in nood voor kust Noorwegen (video) Facebook

OSLO [UPDATE] 23 maart 2019, 23:00

De Noorse kustwacht heeft zaterdagavond 23 maart rond 19:00 uur een tweede noodsignaal ontvangen van een schip dat is gestrand voor de kust van Hustadvika. Volgens de Noorse politie gaat het om een vrachtschip met 9 opvarenden in de buurt van het cruiseschip Viking Sky dat met 1300 opvarenden zaterdagmiddag rond 14:00 uur in nood kwam.