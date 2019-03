bouw jaar 2017 niet echt een oude bak 3 motoren vallen stil wachten tot het een keer echt fout gaat met dit soort schepen tot nu toe ging het gelukkig net goed .

de costa concordia was wel een ramp maar had catastrofaal af kunnen lopen .

ik vraag mij af wat dit schip daar te zoeken had , het is al dagen slecht weer .

of denken ze net als sommige 110 meters op het IJsselmeer dat ze door hun grootte onkwetsbaar zijn en het schema is heilig.