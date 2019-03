Man overlijdt door vallende mast op scheepswerf Facebook

In Zaandam is op een scheepswerf aan het Kruisbaken een man om het leven gekomen, doordat hij een mast op zijn hoofd had gekregen. De identiteit van de man is nog niet bekend.

Een traumahelikopter was opgeroepen, maar hulp mocht niet meer baten. Duikers van de brandweer die om de hoek bezig waren, zijn als eersten naar het incident gestuurd om direct eerste hulp te verlenen. Na enige tijd reanimeren zijn volgens getuigen hulpdiensten weggegaan zonder het slachtoffer.

Het is nog niet duidelijk waardoor het ongeluk kon gebeuren. De inspectie SZW, de voormalige arbeidsinspectie, doet onderzoek. (ANP)