DEN HAAG 15 maart 2019, 12:00

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat de Britten uitstel van de brexit gaan vragen en dat het Britse parlement het daar nu over eens is. Ook voor de Nederlandse Vissersbond is alles beter dan een harde Brexit, zegt voorzitter Johan Nooitgedagt.