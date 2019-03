Kan iemand mij vertellen wat er met dit type schip fout gaat.( 110 x 11,40) 3 schepen in 2 weken zwaar in de problemen 1 gezonken en 1 bijna en bij 1 de luiken naar beneden. Ik denk dat ik het weet maar waarom willen we zoveel risico nemen en laten we personeel voorop zitten(verplicht een reddingsvlot op het voorschip??)

Is hier sprake van slecht zeemanschap of gewoon pech. En vroeger moesten we toch een denneboom van minimaal 150 cm hebben om open te mogen varen op het ijsselmeer ? vragen vragen vragen.