Het binnenvaartschip Cardium heeft in de monding van de Sloehaven water gemaakt en is vervolgens gezonken. Een reddingsactie (GRIP 1) werd opgestart, meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Er wordt gezocht naar een vermiste.

Twee boten van de KNRM gingen er naar toe. De Cardium (3237 ton, bouwjaar 2009) was met zand onderweg van Rotterdam naar de haven van Vlissingen en is ter hoogte van Borssele volledig gezonken. Er waren twee personen aan boord. Eén persoon is in een sloep naar de kant gekomen. Deze werd door ambulancepersoneel onderzocht vanwege onderkoelingsverschijnselen en is naar het ziekenhuis in Goes gebracht. Een tweede persoon wordt vermist.

De politie zoekt naar deze persoon vanaf de kant. De Kustwacht heeft een 'Search & Rescue' actie opgezet met een helikopter en twee reddingsboten. Er is ook een traumahelikopter opgeroepen. Bergingsbedrijf Multraship is met vier boten in actie.

Rijkswaterstaat stelde een opvaarverbod in voor niet-kegelschepen met bestemming Zeeland Refinery en tussen Everingen en Sloe vanwege rescue operaties op de Westerschelde.

Het KNMI heeft voor zaterdagmiddag code geel afgekondigd. Langs de kust en rond het IJsselmeer zijn zware windstoten tot rond 100 kilometer per uur uur mogelijk. Op de Westerschelde werden golfhoogten van 110 cm gemeten. (DvdM)