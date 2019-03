Het binnenvaartschip Cardium heeft zaterdagmiddag 9 maart in de monding van de Sloehaven water gemaakt en is vervolgens gezonken. Een reddingsactie (GRIP 1) werd opgestart, meldde de Veiligheidsregio Zeeland om 16:00 uur. Er werd de hele middag en avond gezocht naar een vermiste man. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Twee boten van de KNRM gingen er na de eerste melding om 15:20 uur meteen naar toe. De Cardium (3237 ton, 110x11,45m, bouwjaar 2009) was met een lading zand onderweg van Rotterdam naar de haven van Vlissingen en is op de Westerschelde ter hoogte van de Europaweg Zuid tussen Ritthem en Borssele volledig gezonken. Het schip ligt volgens de hulpdiensten op een diepte van zo’n 20 meter. Er waren twee mannen aan boord.

Eigenaar aan de kant gebracht

Eén van de twee opvarenden kwam volgens eerste berichten zelfstandig naar de wal. Later meldde de Veiligheidsregio: 'Deze persoon lag in het water en is door één van de aanwezige schepen die hulp heeft geboden aan de kant gebracht.’ Het ging om een 39-jarige man uit Rilland, de eigenaar van de Cardium. Hij werd door ambulancepersoneel onderzocht vanwege onderkoelingsverschijnselen, is naar het ziekenhuis in Goes gebracht en mocht na behandeling naar huis.

De man die nog vermist is, is volgens de Veiligheidsregio een werknemer aan boord van het schip. Hij komt waarschijnlijk uit het buitenland. Rond middernacht was de vermiste man nog niet gevonden en is de duiker weer uit het water gehaald. De zoekactie werd voor dat moment gestaakt, aldus de Veiligheidsregio. ‘Het incident wordt overgedragen en gaat verder onder leiding van Rijkswaterstaat als een berging.’ De oorzaak wordt onderzocht als het schip geborgen wordt, zo gaf de politie aan.

Op de wal spoelen mogelijk persoonlijke eigendommen aan van het gezonken schip. De Veiligheidsregio vraagt mensen die iets aantreffen dit af te leveren bij het dichtst bijzijnde gemeentehuis vanaf maandag 11 februari.

Zoekactie

Vervolgens werd een groot gebied afgezocht langs de Sloehaven bij Ritthem en de kerncentrale in Borssele, ongeveer tot aan de Westerscheldetunnel. De politie zocht zaterdag naar de vermiste man vanaf de kant, tot het te donker werd. De Kustwacht had een 'Search & Rescue' actie opgezet met een helikopter en twee reddingsboten. Er was ook een traumahelikopter opgeroepen. Bergingsbedrijf Multraship was met vier boten in actie.

Vanwege de sterke stroming en om veiligheidsredenen kon er niet meteen in het schip worden gezocht. Het scheepvaartverkeer is vanwege de operatie stilgelegd. Rijkswaterstaat een opvaarverbod in voor niet-kegelschepen met bestemming Zeeland Refinery en tussen Everingen en Sloe vanwege rescue operaties op de Westerschelde. Later op de avond, van 21:45 tot 22:45 en indien nodig korter of langer werd De Honte, waar de Cardium zonk, door Rijkswaterstaat gestremd.

Duikactie

Om 22:33 uur, bij laag water, ging een duiker van sleep- en bergingsbedrijf Multraship vanaf de Multrasalvor 4 te water om af te dalen naar het schip op zoek naar de vermiste man. Hij kreeg assistentie van de reddingsboot Zeemanshoop uit Breskens. Ambulance en brandweer waren ook aanwezig. Rond middernacht werd ook de duikactie afgebroken en stopte de berichtgeving van de Veiligheidsregio. (DvdM / HVZeeland)