Twee doden bij brand in sloopschip Bangladesh Facebook

Twitter

Email CHITTAGONG 19 februari 2019, 10:37

Een brand aan boord van de Griekse tanker Greek Warrior op de Shagorika Shipbreaking Yard in Chittagong in Bangladesh heeft maandag 18 februari aan twee mensen het leven gekost.

Het ene slachtoffer wist nog wel te ontsnappen uit de machinekamer waar de brand begon, maar overleed later in het ziekenhuis. Enkele uren later werd het tweede lichaam gevonden. De slachtoffers waren 30 en 32 jaar oud, Een derde man (26) raakte gewond en ligt in een ziekenhuis.

De Greek Warrior werd vorig jaar verkocht voor de sloop. Volgens NGO Shipbreaking Platform verkocht de laatste eigenaar in de afgelopen 10 jaar zeker twee dozijn schepen aan bedrijven op sloopstranden. Griekse reders zijn qua tonnage de grootste leveranciers. ( WdN