De Main is vrijdag 15 februari aan het begin van de avond ter hoogte van Raunheim enige tijd in beide richtingen gestremd geweest. De bemanning van een schip in de dalvaart had rond 18.40 uur hulpgeroep gehoord.