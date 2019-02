Op de website Geef! is een actie gestart voor steun aan de familie Markgraaf van het ms Sequana. Tobias Bell, de Duitse initiatiefnemer, benadrukt dat het om een spontane inzameling gaat onder collega’s, om solidariteit te betuigen aan de getroffen familie.

Dinsdagochtend 12 februari brak als gemeld brand uit in de machinekamer van de Sequana. Het schip was in de opvaart met een lading kolen op de Rijn in de omgeving van Duisburg. De twee opvarenden, Lilian en Cor Markgraaf, werden ongedeerd door de Wasserschutzpolizei van boord gehaald.