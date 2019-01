De brandweerkorpsen van Düsseldorf en omgeving zijn maandag 28 januari een groot deel van de dag bezig geweest met oliebestrijding op de Rijn. De schoonmaakactie was nodig nadat er in de vroege ochtend, tegen half zeven, bij Zons (Rheinkilometer 717) twee schepen frontaal op elkaar waren ingevaren.

Het gaat om de Duitse lege tanker Maintal en het opvarige geladen drogeladingschip Allegro . Door de aanvaring ontstond een lek in het tankschip waaruit 2000 liter gasolie in het water terechtkwam. Nadat de situatie ter plaatse in kaart was gebracht gingen 50 brandweerlieden aan het werk om te voorkomen dat de olie in havens beneden de plaats van het ongeval zou stromen.