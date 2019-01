Schuttevaer Premium Zelfzuiger loopt vast voor Breskens Facebook

Twitter

BRESKENS [update] 23 januari 2019, 11:00

Het zelfzuigende beunschip Rio 4 is woensdagmorgen rond 7.30 uur vastgelopen op de Plaat van Breskens. Dat gebeurde bij afgaand tij.

De RWS 79, de multicat Multrasalvor 3 en sleepboot Multratug 22 kwamen ter plaatse om de situatie in de gaten te houden. Ook de reddingboot Zeemanshoop van de KNRM is langsgeweest. Om half twaalf is het schip weer losgekomen en de haven van Breskens ingevaren.

Een woordvoerder van Multraship zegt dat haar schepen niet in actie hoefden te komen. Hij verwacht dat de Rio 4 gezien de ligging op de plaat geen schade heeft opgelopen. ( BO