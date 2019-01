Het geladen Belgisch vrachtschip Maranta, in de opvaart (richting Brussel), voer donderdagmorgen 17 januari kort voor 09:30 uur tegen het beweegbare brugdeel van de hefbrug over het Zeekanaal Brussel-Schelde in Humbeek-Sas (Grimbergen). De schade is immens en op het drukbevaren kanaal kan tot woensdag geen enkel schip meer passeren.

Het brugdek is meters verschoven, waarbij het brugwachtershuisje is weggeveegd. De kabels van het hijsmechanisme knapten af. Het zwaar beschadigde brugdeel moet met kranen worden opgetild en voor herstel op de wal gezet. Ook de stabiliteit van de volledige brugconstructie moet worden onderzocht.

Brug zakte

Volgens Kevin Polfliet, de regionale communicatieverantwoordelijke van de Vlaamse Waterweg, blijkt uit de verzamelde camerabeelden duidelijk dat de brug, na de passage van een eerste schip, begon te zakken, maar dat het tweede schip in de opvaart (de Maranta) hier geen rekening mee heeft gehouden en op volle snelheid is blijven doorvaren.

De Maranta heeft zodoende de brug geraakt op het moment dat die nagenoeg volledig beneden lag. Er wordt momenteel nog onderzocht hoe het ongeval precies kon gebeuren en wat de stand was van de lichtseinen die de doorvaart van het kunstwerk regelen. Maar het is volgens Polfliet beslist niet zo dat de brug naar beneden is gevallen of gezakt toen de Maranta er al onder voer.

Harde klap

Tot ver in de omgeving was de klap - staal tegen staal – te horen. Op het schip viel de averij nogal mee; alleen de verschansing op het voorschip liep een deuk op, maar volgens de politie vielen er ook enkele lichtgewonden.

De diensten van kanaalbeheerder De Vlaamse Waterweg namen al de schade op en ondernamen de nodige stappen ter voorbereiding van herstel van de brug. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan het vrijmaken van de doorvaart voor schepen richting en komende van Brussel. Nog tijdens het weekeinde wil de aannemer het nodige materiaal ter plaatse brengen, zodat maandag met de berging van de brug kan worden begonnen.

Schaarste

De verwachting is dat zonder onvoorziene tegenslagen, tegen woensdag 23 januari de vaarweg opnieuw zou kunnen worden vrijgegeven. Het Zeekanaal is van groot belang voor de bevoorrading van Brussel-hoofdstad waar in het midden van volgende week de schaarste aan petroleumproducten, die hoofdzakelijk met tankers wordt aangevoerd, zich al zou kan doen voelen.

De geblokkeerde schippers vóór en achter de brug, die door dit oponthoud schade lijden, wordt aangeraden zich alvast te melden bij de waterwegbeheerder via e-mail op info@vlaamsewaterweg.be. De verantwoordelijkheden zullen later worden bepaald in samenspraak met de verzekeringen.

Ook alle wegen die naar de brug leiden werden afgesloten voor het verkeer. Auto’s die het kanaal over willen, moeten omrijden via Kapelle-op-den-Bos of Zemst. Ook fietsers en voetgangers kunnen niet meer oversteken. Ook de vervoersmaatschappij De Lijn heeft het parcours van de bussen omgeleid. (JG)