GRIMBERGEN [update] 17 januari 2019, 15:00

Het geladen Belgisch motorvrachtschip Maranta voer in de opvaart (richting Brussel) donderdagmorgen 17 januari kort voor half tien tegen het beweegbare brugdeel van de hefbrug over het zeekanaal Brussel-Schelde in Humbeek-Sas (Grimbergen). De schade is immens en op het drukbevaren kanaal kan voorlopig geen enkel schip meer passeren.

Het brugdek is meters verschoven en de kabels van het hijsmechanisme knapten af. Het zwaar beschadigde brugdeel moet met kranen worden opgetild en voor herstel op de wal gezet. Ook de stabiliteit van de volledige brugconstructie moet worden onderzocht. Harde klap Volgens de regionale communicatieverantwoordelijke Kevin Polfliet probeerde het schip er al onderdoor te varen voordat de brugdek volledig was geopend. Tot ver in de omgeving was de klap - staal tegen staal – te horen. Op de Maranta viel de averij nog mee; alleen de verschansing op het voorschip liep een deuk op, maar volgens de politie vielen er ook enkele lichtgewonden. De diensten van kanaalbeheerder De Vlaamse Waterweg meten momenteel de schade op en ondernemen de nodige stappen ter voorbereiding van de herstelling van de brug. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan het vrijmaken van de doorvaart voor schepen richting en komende van Brussel. Ook alle wegen die naar de brug leiden werden afgesloten voor het verkeer. Auto’s die het kanaal over willen, moeten omrijden via Kapelle-op-den-Bos of Zemst. Ook fietsers en voetgangers kunnen niet meer oversteken en vervoersmaatschappij De Lijn heeft het parcours van de bussen omgeleid. (JG)