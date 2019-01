Smit Salvage heeft een contract afgesloten voor het bergen van de pijpenlegger Star Centurion die zondag 13 januari in Indonesische wateren nabij Singapore werd aangevaren door de olietanker Antea en bijna compleet onder water op een zandbank ligt. Dat meldt Marine Insurance.

Een groot gat in de scheepswand was het gevolg van de aanvaring met de Antea, waarna de Star Centurion langzaam slagzij maakte en op een zandbank terecht kwam. (Foto Tanjung Pinang Naval Base)

Tijdens de aanvaring lag de Star Centurion (27.000 t) voor anker. Het schip werd ’s ochtends tegen half zeven aan bakboordzijde onder een hoek van vrijwel 90 graden aangevaren door de Antea (25.000 t) van de Indonesische oliemaatschappij Pertamina, die net had geladen in Singapore.

Een groot gat in de scheepswand was het gevolg waarna de Star Centurion langzaam slagzij maakte en op de zandbank terecht kwam. De 23 bemanningsleden konden ongedeerd worden geëvacueerd. Nadat de formaliteiten waren verricht vervolgde de Antea, gemanaged door de Duitse rederij Bernhard Schulte, haar weg.

De Star Centurion wordt gemanaged door Vallianz Offshore uit Singapore in opdracht van de Development Bank of Singapore. De bank had het schip teruggenomen van offshorebedrijf Trevaskis Ltd. ( WdN