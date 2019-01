Schuttevaer Premium MSC Zoe is weer onderweg Facebook

Twitter

Email BREMERHAVEN 17 januari 2019, 10:43

De MSC Zoe is woensdag 16 januari in de loop van de avond weer vertrokken uit Bremerhaven. Het schip lag daar sinds 2 januari nadat het boven Borkum tijdens stormachtige wind en een ruwe zee bijna 300 containers had verloren.

De afgelopen twee weken zijn alle beschadigde containers van het schip gehaald. Dat waren er nog eens rond de 450. Na het ruimen zijn er laswerkzaamheden gedaan aan onder andere de lashing bridges die bedoeld zijn om de containers aan vast te sjorren. Tijdens het lossen van het schip op de Stromkaje viel er nog een container overboord. De inhoud daarvan leverde geen gevaar op, want die bestond uit tafellakens. De volgende bestemming van de MSC Zoe is Gdansk.





Opruimactie

Ondertussen gaat de opruimactie van de verloren containers door. Sinds dinsdag bevindt het door de rederij van de MSC Zoe ingehuurde multi purpose offshore vessel Atlantic Tonjer zich in de Eemsmonding en bij Borkum, meldt het Duitse Havariekommando. Als de weersomstandigheden het toelaten wordt geprobeerd containers aan te pikken en aan boord te hijsen.





Die weersomstandigheden werken niet mee, want in het Waddengebied staat een West 7 met golven tot 4 meter. Het guard vessel Alaborg, ook door MSC ingehuurd, ligt nog steeds boven Vlieland om de scheepvaart te waarschuwen voor gezonken containers langs het drukke TSS Terschelling-Duitse Bocht.





Rijkswaterstaat meldt dat en inmiddels 238 containers gelokaliseerd zijn. Een groot deel daarvan ligt langs de vaarroute. 18 containers zijn aangespoeld, waarvan één in Duitsland. Zeven zijn geborgen. ( BO