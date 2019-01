Schuttevaer Premium Tanker vaart tegen steiger bij Speyer en wordt zelf aangevaren (video) Facebook

De Duitse tanker Eiltank 9 is in de nacht van dinsdag op woensdag 16 januari rond 00:30 uur tegen een steiger voor cruiseschepen bij Speyer aangevaren. Het ongeladen schip was in de opvaart onderweg richting Germersheim.

Het schip raakte de steiger met de boeg. Toen het achteruit sloeg kwam het met het achterschip vast te zitten aan een bevestigingsketting van een tweede steiger.

Door de stroming werd de kop omgetrokken en kwam het schip 180 graden gedraaid in de rivier te liggen. Een bolder op een van de pontons boorde zich in het achterschip waardoor de tanker muurvast kwam te zitten.





Twee uur na het ongeval kon een ander schip de Eiltank 9 niet ontwijken en schampte de zijkant. Daarbij ontstond alleen lichte schade. De Eiltank is in de loop van woensdag door een andere tanker langszij genomen en naar de werf in Speyer gebracht. De oorzaak van de aanvaring zou volgens de schipper liggen in roeruitval. De Wasserschutzpolizei spreekt van een navigatiefout. Door de aanvaring liep de steiger zware schade op. De schade bedraagt waarschijnlijk een ton. ( BO

