FLENSBURG 10 januari 2019, 12:09

In de haven van Flensburg is woensdagmorgen 9 januari een van de oudste zeilschepen van de Oostzee gezonken. Het gaat om de Oline, een houten tweemaster uit 1878. Alleen de masten steken nog boven water uit.

1 / 1 De Oline in betere tijden. Nu steken alleen de masten nog boven water uit. (Foto Historische Haven Flensburg) De Oline in betere tijden. Nu steken alleen de masten nog boven water uit. (Foto Historische Haven Flensburg)

Het schip is een historische Kvaser, een van origine Deens schip dat tot ver in de vorige eeuw werd gebruikt voor de afvoer van verse vis vanaf vissersschepen naar de havens.

De 18 meter lange Oline was sinds 2011 eigendom van Tonco Sander uit het Groningse Farmsum en voer sindsdien onder Nederlandse vlag (thuishaven Delfzijl). Sander liet het schip echter in Flensburg liggen. Vorig jaar september, kort voor de 140ste verjaardag van de Oline, liet hij in een interview met een Deense website zien dat zijn schip de nodige zorg nodig had. Hij schatte toen dat de restauratie misschien wel 400.000 euro zou gaan kosten. Aan de telefoon zegt Sander dat hij de Oline op 17 december heeft verkocht en dus geen verantwoordelijkheid meer draagt voor het schip.

Na het afborrelen is de inventaris gedeeltelijk boven water komen drijven. Op initiatief van de politie zijn zoveel mogelijk spullen geborgen. Een politiewoordvoerder zegt nog niet te weten wat de oorzaak van het zinken is, ook niet of er mogelijk een relatie is met de grote stroomuitval die Flensburg woensdagmorgen trof. ( BO