Zeiljacht zinkt in Kanaal Facebook

Twitter

Email DIEPPE 9 januari 2019, 12:00

Een Franse marinehelikopter heeft dinsdag 8 januari op Het Kanaal drie opvarenden van een zinkend zeiljacht gered.

1 / 1 Het zinkende zeiljacht Tabitha steekt nog net met de stuurhut boven het water uit. (Foto Préfecture Maritime) Het zinkende zeiljacht Tabitha steekt nog net met de stuurhut boven het water uit. (Foto Préfecture Maritime)

De drie Britten, allen in de zestig, hadden rond 7:00 uur op vijf mijl uit de kust van Dieppe een Mayday uitgezonden. De Dauphin helikopter kon snel ter plaatse zijn, omdat hij op dat moment al in de lucht was. Binnen een uur had de helikopterbemanning de drenkelingen van hun jacht getakeld. Ze werden met lichte onderkoelingsverschijnselen naar een ziekenhuis in Dieppe gebracht.

Tegelijkertijd had het kustwachtcentrum Griz-Nez de reddingboot Notre Dame de Bon Secours uit Dieppe naar de plaats des onheils gedirigeerd. Het bleek onmogelijk het zinkende jacht naar de haven te slepen. Het schip is vervolgens vergaan. De Préfecture Maritime heeft een waarschuwing voor de scheepvaart uitgegeven. Het wrak ligt op een positie van 49-58,761N, 000-58,055E. (BO)